Появилось видео с задержанием подростка, готовившего диверсию под Калугой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Юноша признался, что его действия курировали националисты.

В Калужской области ФСБ задержала 17-летнего неонациста, который готовил диверсию. По версии правоохранителей, он собирался поджечь электроподстанцию.

У юноши нашли три самодельных зажигательных устройства и инструкции по их изготовлению. Подросток рассказал, что его курировали националисты, которые вышли на него через социальную сеть.

Речь идет об организации, которая подчиняется Минобороны Украины и состоит из бывших боевиков запрещенного в нашей стране «Азова»* и других нацподразделений.

* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.