Вплоть до сепсиса! Стоматолог рассказала о последствиях неправильной чистки зубов

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Если не уметь ухаживать за полостью рта нужно уметь, чтобы избежать заражения крови.

Неправильная чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям, включая сепсис. Об этом рассказала врач стоматолог-терапевт Кристина Маслова в беседе с aif.ru.

С навыком правильно чистить зубы не рождается никто. Однако часто этому не учат ни дома, ни в садике, ни в школе. При этом щетка не того размера и не той жесткости — серьезная угроза. При неправильной чистке налет будет не выметаться, а загоняться в зубы еще сильнее. В итоге десны могут воспаляться, возникать поддесневые камни и кариес.

Однако правильный способ чистки зубов существует! Техника предусматривает определенную совокупность движений, постановку руки и верный угол наклона. Этому придется учиться — как и писать ручкой.

Серьезные заболевания от неправильной чистки зубов

Из-за неправильной чистки зубов могут развиться более страшные заболевания, чем воспаление десен или кариес.

Пародонтит — воспаление костной ткани;

Пульпит и периодонтит — когда теряется большое количество твердых тканей зуба;

Абсцессы и флегмоны — возникают при нагноении разрушенного воспалением зуба;

Сепсис — заражение крови из-за гноя.

Воспалительные процессы в полости рта и разрушение зубов также осложняют пережевывание пищи. Из-за этого формируется пищевой комок, что усугубляет работу желудочно-кишечного тракта и обостряет хронические заболевания.

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