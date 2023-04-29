Бекхэм пожаловался на проблемы из-за своего обсессивно-компульсивного расстройства

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Экс-футболист признался, что все домочадцы страдают от него.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм рассказал о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством. Оно создает для него проблемы в семейной жизни, пишет Daily Mail.

Недуг вызывает у знаменитости маниакальное стремление к чистоте и бессоницу. В итоге Дэвид нередко убирается, когда все члены его семьи спят. Спортсмен обходит комнату за комнатой и включает свет, чтобы убедиться в абсолютном порядке.

Также он проверяет все свечи, снимает с них нагар и оплавившийся воск. На кухне проверяет раковину и посудомоечную машину на наличие грязи. Конечно же, заглядывает в холодильник, чтобы посмотреть, все ли продукты лежат на своих местах.

Как пояснил Бекхэм, ему необходимо, чтобы все лежало ровно. Он не переносит беспорядка. Экс-футболист убирается даже в гостиничных номерах — при заселении сразу перекладывает все по своему усмотрению.

Это все нервирует жену спортсмена Викторию — во время рейдов по дому Дэвид часто будит ее. Однако она понимает, что поведение мужа — не его прихоть, а следствие расстройства. Правда, сам Бэкхем убежден, что жена называет его «совершенством» с сарказмом.

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