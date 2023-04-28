Строго запрещено: как Блиновская будет жить под домашним арестом

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Знаменитой инфоцыганке запретили пользоваться интернетом. Что еще входит в тотальный контроль?

Обвиняемая в неуплате налогов на сумму порядка миллиарда рублей Елена Блиновская отправлена под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Пресненского суда Москвы, где блогеру избирали меру пресечения.

Учитывая ходатайства следственных органов, суд постановил:

запретить Блиновской выходить за пределы жилого помещения без разрешения следователя;

запретить ей же общаться с участниками уголовного дела, за исключением супруга, в том числе со свидетелями, подозреваемыми (обвиняемыми) и их защитниками;

запретить Елене отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

запретить Блиновской полное использование средств связи и информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том опосредованное (посредством сьемки ипубликацийтретьимилицами), за исключением случаев вызова числе экстренных служб и правоохранительных органов.

Все это будет действовать, пока не завершится следствие. После чего суд примет окончательное решение по делу Елены Блиновской.

Блогер получила в народе прозвище «королева инфоцыган». Звезда продавала курсы, на которых учила людей притворять мечты в реальность. Вскоре люди начали жаловаться на откровенный обман, при этом некоторые из них взяли кредиты на «обучение». По версии следствия, оплачивать налоги с дохода Блиновская даже не собиралась.

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Блиновская незадолго до задержания пыталась выехать из России через белорусскую границу. Знаменитость находилась в арендованном авто элитной марки. Вместе с ней задержали еще двоих мужчин.

Адвокат Елены на суде отмечал, что блогер не знала о возможном задержании и не пыталась сбежать из страны. Следствие уверено в обратном.