Пропавший в нацпарке Непала россиянин найден живым

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Был риск, что на петербуржца мог напасть носорог.

Россиянин, который пропал в национальном парке Читван в Непале, найден живым. Об этом сообщили в посольстве РФ в Катманду.

«Россиянин, пропавший в Непале, найден живым и невредимым. Инцидента с носорогом не было, связь с родственниками восстановлена», — сообщило ведомство ТАСС.

В посольстве рассказали, что к ним поступило обращение о пропаже члена туристической группы в Читване. В связи с этим было написано заявление в полицию Непала. Был риск, что на петербуржца мог напасть носорог.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что произошло с россиянами на судне 30 minutes в Красном море.