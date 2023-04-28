Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам

Виктория Андреева 1 000
Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам
Эксклюзив

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тема:
Задержание Елены Блиновской

В ближайшие минуты суд Москвы изберет меру пресечения «матери инфоцыганов», которая, по версии следствия, задолжала государству почти миллиард рублей.

Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы, сообщает источник 5-tv.ru.

В ближайшие минуты суд Москвы изберет меру пресечения «матери инфоцыганов», которая, по версии следствия, задолжала государству почти миллиард рублей.

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