В России вводится пожизненное лишение свободы за госизмену

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Инициатива включает ряд поправок в Уголовный кодекс.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.

Инициатива была предложена в Госдуме в ноябре 2022 года. Она включает ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, которые направлены на усиление ответственности за терроризм и преступления против основ Конституции и безопасности государства.

Так, по статье «Госизмена» устанавливается пожизненное лишение свободы. На данный момент срок был до 20 лет. По статье «Террористический акт» длительность заключения увеличена с 15 до 20 лет. За совершение акта международного терроризма наказание будет от 12 лет до пожизненного заключения.

Также закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение лиц в совершение террористических актов, срок за сотрудничество составит 12 лет вместо десяти.

Кроме того, усиливается наказание и за преступления по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем». Виновным грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. На данный момент срок составлял от пяти до десяти лет заключения.

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