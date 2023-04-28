«Без остановки»: Солнцев рассказал всю правду об изменах Прилучного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Поклонники подозревают, что актер не щадит свою молодую беременную супругу. Так ли это на самом деле?

История с изменами российского актера Павла Прилучного его жене Зепюр Брутян — тайна покрытая мраком. Точного ответа на этот вопрос не знает никто. Однако в прошлом мачо активно «погуливал» на стороне и бывшая жена Агата Муцениеце, и двое детей не имели для него никакого значения. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев.

По его словам, актер изменял жене с кем придется, лишь бы только не возвращаться в семью с детьми.

«Помните состояние, в котором он находился? Сознание измененное, выпивка. Это состояние давало ему ту возможность, в которой он бежал от быта, от семьи, в объятия других женщин. Неважно, как их звали. Важно, что он это делал без остановки, просто 24 часа на 7», — говорит Солнцев.

Также он добавил, что Прилучный изображал кое-как из себя артиста, а потом бежал к девушкам.

«Мне подсказывает внутренняя солидарность, что правильно он делал. Дело молодое», — заключил бывший участник «Дома-2».

С 2022 года Прилучный находится в официальном браке с коллегой Зепюр Брутян. Вторая супруга вот-вот подарит актеру ребенка, которого по закону он мог бы прописать в квартире, где проживает Агата. Муцениеце поспешила обратиться в суд до появления у бывшего мужа наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце.