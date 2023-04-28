В Забайкальске водитель приковал собаку в бамперу и протащил по асфальту

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Полиция уже начала расследовать шокирующую ситуацию.

Появились кадры настолько шокирующие, что людям слабонервным и детям смотреть их, наверное, не стоит. В Забайкальске водитель внедорожника привязал собаку цепью к бамперу и тащил ее по шоссе. Живодера остановил мужчина, который ехал следом.

На кадрах, которые он снял, видно, что несчастная собака была не в силах уже бежать за машиной и просто волочилась по асфальту. Мужчина заставил отвязать измученное животное и переместить его в багажник.

Оказалось, что пес принадлежал женщине, владелице чабанской стоянки. Таким образом она хотела наказать собаку за непослушание. И раскаиваться за свою невероятную жестокость явно не собиралась.

Как стало известно, полиция Забайкальска уже нашла мучителей собаки. Проводится расследование.