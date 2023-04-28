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При этом киевский режим не меняет планов по контрнаступлению.

Солдаты ВСУ признают превосходство нашей армии и вооружений, даже несмотря на регулярные поставки западной техники. Такой вывод сделали журналисты New York Times, пообщавшись с украинскими военными на передовой.

Они высказали искреннее недоумение из-за численного превосходства российской армии в артиллерии, танках, вертолетах и самолетах, и пожаловались, что из-за плотности огня многие из них не могут поменять занятые позиции.

Тем не менее газета не сомневается, что скоро Украина предпримет попытку контрнаступления, однако делает вывод, что западное оружие не гарантирует ему успеха.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. Президент РФ принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.