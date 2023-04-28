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Речь идет о муляжах, которые предназначены для проведения учений. Но зачем они Штатам?

В США заметили модели российской военной техники. Внешне они практически идентичны старым боевым комплексам, которые ранее использовала Россия и экспортировала в другие страны.

Предполагается, что эти муляжи поставляют американской армии для проведения учений. Такие точные копии помогают им визуализировать противника и подготовиться к реальным боям.