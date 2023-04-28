«Вы путаете»: жена Петросяна заступилась за Киркорова на фоне резкой критики

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Татьяна Брухунова объяснила, когда можно ходить в перьях.

Жена юмориста Евгения Петросяна заступилась за Филиппа Киркорова на фоне обрушившейся на него критики из-за эпатажных костюмов. Хвалебные комментарии о поп-короле российской эстрады Татьяна Брухунова оставила в личном блоге.

На днях супруга юмориста посетила один из концертов Киркорова. Он ей настолько понравился, что блогер выложила небольшой видеофрагмент и лаконично подписала — «Король!».

В комментариях мнение Брухуновой не разделили. Многим показалось, что во время мероприятия Киркоров был одет в женский наряд — блестящее боди и что-то похожее на юбку. Татьяна ответила на критику из-за наряда.

«Вы путаете сценический образ и жизнь <…> Ходить по улице в перьях и делать шоу — это не одно и тоже», — написала жена Петросяна.

Она добавила, что Филипп Киркоров делает шоу на очень высоком уровне. Увиденный ею концерт Татьяна назвала «театрализованной постановкой».

Ранее 5-tv.ru писал, что Бедрос Киркоров рассказал о любимом мультгерое сына.