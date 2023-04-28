Какое наказание грозит за справление нужды во дворе дома?

Юрист Безделин предупредил о наказании за поход в туалет во дворах домов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Такое действие могут расценить как мелкое хулиганство?

За поход в туалет в общественном месте, например, во дворах жилых домов прямой ответственности на законодательном уровне нет, но региональным законом субъекта может быть установлена прямая административная ответственность. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин в интервью Газете.ру.

Эксперт отмечает, что действия гражданина могут быть расценены как мелкое хулиганство, что подразумевает административный штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или арест сроком до 15 суток.

Безделин считает, что факт правонарушения следует запечатлеть посредством фото или видео и сообщить об этом в полицию по номеру 102 или 112. Также с правоохранительными органами можно связаться через портал МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, когда дети должны выплачивать алименты родителям.