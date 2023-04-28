«Дедушка» Байден уже не тот: рейтинг лидера США достиг минимального уровня

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В начале позапрошлого года в главу Штатов верили больше половины опрошенных американцев, однако результат стал снижаться по мере правления президента.

Популярность американского лидера Джо Байдена среди граждан США снизилась до рекордных показателей, начиная с его вступления на пост президента страны. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на результаты эксперимента социологической службы Gallup.

Исходя из итогов исследования, на данный момент работу действующего главы Штатов одобряют только 37% опрошенных. Недовольных оказалось больше — 59%. Оставшиеся 4% не захотели отвечать.

Исследователи определили, что сейчас у Байдена самый маленький рейтинг, зафиксированный во время проведении опросов Gallup с начала его инаугурации в январе 2021 года.

«В то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, уровень одобрения его работы американцами снизился до 37%, это минимальный для него показатель за все время, согласно оценкам Gallup», — приводит издание социологической службы.

Стоит отметить, что в феврале позапрошлого года президенту США доверяли 57% респондентов, опрошенных Gallup. Однако со временем эти цифры начали уменьшаться, большинство противников политики Байдена недовольны сложившейся экономической ситуацией в государстве. В июле 2022 года рейтинга лидера Штатов снизился до 38%. Тогда это был минимальный показатель для Байдена.

Опрос проводился среди тысячи совершеннолетних граждан Америки. Вопросы о президенте им задавали во время телефонной беседы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп потроллил Байдена на фоне слухов о его невменяемом состоянии.