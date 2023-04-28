«Буду ее продолжением»: внучка Долиной хочет пойти по стопам бабушки

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Саша Долина рассказала, что несмотря на плотный график и большую загруженность, Лариса Александровна все равно старается уделить ей время.

Внучка Ларисы Долиной Саша тоже собирается стать певицей. Она в дуэте со знаменитой бабушкой спела хит "Половинка" в новой аранжировке на концерте в честь 50-летия творческой деятельности знаменитой артистки.

За кулисами ответила на вопросы интервьюера dni.ru, каково это — быть родственницей звезды. Как рассказала 11-летняя Саша, она очень ценит то, что несмотря на плотный график и большую загруженность, бабушка все равно старается уделить ей время. Внучка делится с ней школьными событиями и даже говорит о мальчиках. А звездная бабушка дает советы как на личные темы, так и в творчестве.

«Например, учит меня, что за кулисами артист может волноваться — главное, чтобы волнения не было на сцене», — говорит Саша.

По словам маленькой наследницы, ей передалось много привычек от бабушки. Например, учить песни во время других дел, которые не требуют сильной мозговой нагрузки.

«Ни мама, ни бабушка не делают со мной уроки, потому что я сама способна учиться на неплохие оценки», — пояснила девочка.

Несколько раз Лариса Александровна приходила в школу к внучке, чтобы поговорить о дисциплине в ее классе. По словам Саши, многие одноклассники уважают ее бабушку, поэтому эти визиты срабатывают. Девочка отмечает, что бабушка - психологически сильный человек, поэтому если ее разозлить, то никому не поздоровится.

Также внучка 67-летней Долиной рассказала про подарки от знаменитой бабушки. Каждый год она получает от нее шикарные костюмы. Это важно и для самой звезды. За концерт Долина сменила 12 платьев.

Саша Долина тоже решила связать свою жизнь с творчеством. Однако она хочет быть не преемницей бабушки, а ее продолжением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ларисе Долиной удалось сохранить красоту после пластики.