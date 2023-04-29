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Некоторые знаменитости обманывают государство, чтобы быстрее богатеть. Считается, что для этого есть надежная схема. Но в действительности ею лучше не пользоваться.

Неуплата налогов — это серьезное нарушение законодательства, за которое можно сесть в тюрьму на долгий срок. Однако есть те, кому не хочется делиться заработком с государством. Чтобы еще сильнее озолотиться, многие готовы нарушить закон.

Например, так случилось с блогером Еленой Блиновской. Ее обвиняют в неуплате почти миллиарда рублей налогов. Теперь роскошная жизнь «королевы марафонов» может смениться тюремной действительностью.

Как ситуация дошла до такого? Об этом 5-tv.ru спросил звездного адвоката Сергея Жорина. Он подробно рассказал про излюбленную схему предпринимателей, не желающих платить по счетам.

«Чтобы поддержать малый и средний бизнес, государство предусмотрело так называемую упрощенную систему налогообложения. Это может быть 6% (с дохода) или 15% (доходы минус расходы). Потому как общая (или как ее еще называют традиционная) система налогообложения — значительно затратнее. В совокупности может доходить чуть ли не до 50% различных налогов, что для малого и среднего бизнеса является неконкурентным и невыгодным», — объяснил юрист.

При этом в упрощенной системе налогообложения присутствуют ограничения по оборотам. Он не должен быть выше 251 миллиона рублей. Если компания или индивидуальный предприниматель (ИП) превышает эту сумму, то следует перейти на общую систему налогообложения. В ней процент налогов будет высчитываться по обычной формуле.

«Но существуют так называемые „хитрецы“, которые, чтобы оставаться на „упрощенке“ после превышения допустимого лимита, открывают параллельные структуры — ИП или ООО. Их де-юре оформляют на своих друзей, знакомых, родственников и других подконтрольных людей. Затем так же ставят эти компании на упрощенную систему налогообложения. Но при этом управляются все компании одной группой! Той, которая хочет применять упрощенную систему налогообложения, но уже превысила допустимые ограничения», — рассказал о существующей практике Сергей Жорин.

Поскольку оборот каждой такой компании-спутника не превышает максимального порога, складывается ложное впечатление законности всей схемы. Вроде бы она позволяет экономить на налогах и может работать очень долго. Но на самом деле нет. При проверках нужно будет как-то доказывать свою добросовестность и самостоятельность. И правоохранители знают способы, как вывести «дробящего» свой бизнес человека на чистую воду.

«Для этого проводят опросы (или допросы, уже после возбуждения уголовного дела) контрагентов, руководителей компаний-спутников, сотрудников этих компаний и так далее. В итоге собираются достаточные доказательства, указывающие на то, что эти компании-спутники являются не самостоятельными юридическими лицами, а их организация и учреждение направлены на минимизацию налогооблагаемой базы. Это само по себе является незаконным», — подчеркнул адвокат.

В заключение Сергей Жорин призвал не «дробить» свой бизнес, поскольку это незаконно, легко расследуется и наказуемо.

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