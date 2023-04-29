Мамины глаза: красавица-дочь Началовой стала как две капли воды похожа на певицу

Дочь певицы Началовой становится все больше похожа на покойную мать

Фото: Instagram* / veraldonina

Лариса Долина поддерживает свою крестницу, уже ставшую знаменитой, во всех творческих начинаниях.

Единственной дочери певицы Юлии Началовой — Вере Алдониной — почти 17 лет. Она с каждым днем выглядит все взрослее и все больше становится похожа на знаменитую мать. Снимки с ней опубликовал портал dni.ru.

Талантливая наследница Юлии Началовой связала свою жизнь с пением. Она уже делает первые творческие шаги — недавно вышла на сцену «Крокуса» вместе со своей крестной мамой Ларисой Долиной. Они исполнили композицию «Телефонная книжка».

Как-то раз девушка призналась: она гордится, что Лариса Александровна стала ее крестной мамой. У них тесная связь. Долина дает Вере много важных советов — от правильного хвата микрофона до образа жизни.

«Учит меня не сдаваться, заниматься, продолжать себя совершенствовать», — рассказывала как-то дочь Юлии Началовой.

Больше всего Веру Алдонину интересуют театр и музыка. Ей хочется совершенствоваться в хореографии, вокале и актерской игре. В этом она видит свое будущее, а Лариса Александровна пообещала крестнице поддерживать ее в этих начинаниях.

К Долиной Вера относится с уважением и все время называет ее по имени-отчеству. Видятся они всего раз в два-три месяца из-за загруженного графика артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Началовой рассказала о жизни в новой семье.

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