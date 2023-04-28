Можно не стараться: ТОП-5 причин, из-за которых женщина откажет во втором свидании

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Какие ошибки допускают мужчины при первой встрече? И на что девушки обращают внимание больше всего?

Чем старше становишься, тем сильнее свидания начинают напоминать собеседования на работу. Некоторые женщины при знакомстве ведут себя эффектнее HR-менеджера крутой компании. Они считывают мужчину в первые пять минут встречи. Если кавалер не понравился, то тем не менее они остаются до конца свидания.

Практикующий семейный психолог Татьяна Василькова ответила в интервью изданию «Страсти», почему так происходит и чем мужчины могут отпугивать женщин.

По словам специалиста, девушки ведут себя на свиданиях так, словно тигрицы на охоте. Они сканируют потенциального партнера и думают, что знают на 100% подходит им мужчина или нет.

«В принципе многим не нужно и первого свидания, первые пять минут определяют решение женщины», — говорит Василькова.

Почему дамы не уходят сразу, если им не понравился кавалер? По словам семейного психолога, это случается из-за одиночества — «лучше хоть с кем-то скоротать вечер, чем ни с кем», а также желания проверить себя. Вдруг оценка оказалась фальшем.

Если женщина сделала радикальные, негативные выводы о мужчине, то он может особо не стараться. Весь вечер представительница прекрасного пола будет искать доказательства своей правоты и находить в собеседнике новые изъяны.

«Второго свидания не будет», — уверяет специалист.

По мнению Васильковой, женщина не согласится на повторную встречу, если:

Нет подарка. Мужчина пришел без цветов и сюрпризов. При этом оплата счета и такси считается приятным моментом. Нет комплиментов. Когда он говорит только о себе и ни слова о привлекательности потенциальной партнерши. Нет общих тем для разговора. Когда на свидании тихо и скучно. Между собеседниками не возникает новых мыслей и совместных приключений. Нет поддержки. Мужчина ведет себя невнимательно, не предлагает помощи. Нет мурашек. Когда пару не тянет друг другу и нет искры.

Семейный психолог утверждает, что это самые частые причины, по которым взаимоотношения завершаются на первом свидании.

Обычно женщина ищет два образа: либо очень теплого, заботливого и щедрого папу, с которым она будет чувствовать себя защищенной, либо горячего мачо, от которого мурашки по коже и бабочки в животе.

Если партнер на первом свидании не закрыл ни одну из потребностей, то дама не видит смысла во второй встрече, чтобы не тратить время.

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