Британец подал в суд на врачей, которые ампутировали ему ногу по ошибке

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Почему медики не смогли сразу разобраться в состоянии 71-летнего пациента?

Мужчина лишился ноги из-за неверного диагноза, который ему поставили еще десять лет назад. Об этом сообщает издание Wales Online.

Трагедия произошла в Великобритании, в городке Аберавон. Так, 71-летний мужчина по имени Лен Бруно еще в 2012 году обратился за помощью в клинику с жалобой на боль в большом пальце правой ноги и почернение ступни. Однако врач объяснил это всего лишь тромбом, который возник в какой-то момент, но рассосался.

Выписавшись из больницы, боли мужчины не исчезли и, в конце концов, у Бруно начала болеть еще и левая нога. Уже в 2017 году боль была настолько сильной, что мешала ему ходить.

Британец снова отправился в больницу и на этот раз ему указали на проблемы с артериями. Несмотря на лечение, ему не стало лучше. Снова страдания и походы к врачам. И в 2018 году мужчину госпитализировали, а после обследования назначили ампутацию выше колена. Через две недели ему провели еще одну операцию, удалив аневризму.

Вернувшись домой в глубокой депрессии, Лен Бруно решил подать в суд на врачей, которые пропустили его болезнь несколько лет назад. Совет по здравоохранению согласился с тем, что медики совершили серьезную ошибку. На данный момент адвокаты британца работают над заключением соглашения о выплате пожизненной денежной компенсации.

Более того, пострадавшему мужчине был назначен координатор, с кем он будет проходить реабилитацию и получать огромную поддержку со стороны благотворительных организаций. Также специально для Бруно разработали протез, который в скором времени ему передадут.

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