Нетихий омут: на дне известного пруда в Москве искали тела двух людей

Два тела искали на дне Беловежского пруда в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru

Заявивший о мертвецах аквалангист убежден, что оба были одеты в оранжевые костюмы.

Аквалангист заявил, что нашел бездыханные тела двух людей на дне известного московского водоема — Беловежского пруда. По словам дайвера, оба якобы были одеты в оранжевые костюмы.

На место прибыли экстренные службы и водолазы. Они попытались поднять останки на поверхность — эксклюзивные кадры происходящего появились в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, что правоохранители оцепили место проведения работ. Недоступной для посещения оказалась часть благоустроенной набережной водоема — излюбленное место отдыха жителей столицы. Возможно, кто-то решил испытать лед пруда на прочность в начале весны и провалился.

Однако по результатам проверки выяснилось, что тревога была ложной. Специалисты внимательно осмотрели дно водоема, но слова дайвера все же не подтвердились — никаких тел в пруде не оказалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на берегу Финского залива обнаружили труп лысой женщины.