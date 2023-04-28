Целебный холод увеличивает продолжительность жизни. Но есть нюанс

Немецкие ученые: при помощи целебного холода можно продлить жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner

Ученые из Кельнского университета доказали, что умеренное охлаждение продлевает жизнь некоторым существам.

Ученые обнаружили, что низкие температуры эффективно замедляют процесс, который связан с гибелью клеток. Это первооткрытие позволяет предположить, что холодная среда повышает продолжительность жизни и купирует преждевременное старение человека.

При изучении червя Caenorhabditis elegans биологами Кельнского университета было выявлено, что при понижении температуры патологическая агрегация белков уменьшается.

Холод способствует активации механизма клеточного очищения, который разделяет белковые накопления, тем самым увеличивая продолжительность жизни организма. Если при комнатной температуре, около 20 градусов Цельсия, червь живет в среднем 20 дней, то при пониженной, до 15 градусов Цельсия, он существует на треть дольше — 28-29 дней.

При низких температурах клетка вырабатывает больше белка-активатора PSME3. Именно он отвечает за регуляцию протеасомы — молекулярных комплексов, которые чистят поврежденные ферменты. Реакция протеолиза рушит вредные белки и очищает клетку, таким образом, у нее продлевается срок жизни.

Несмотря на то, что экстремальный холод опасен для организмов, умеренное охлаждение продлевает жизнь некоторым существам, температура тела которых колеблется в зависимости от окружающей среды.

Зафиксировано, что млекопитающие, температура тела которых меняется в узком диапазоне, живут дольше, даже если она уменьшается всего на полградуса.

На срок жизни оказывают влияние множество факторов: генетика, доступ к медицине, питание и образ жизни. И все они, вероятно, более важны, чем температура среды. Более того, человеку необходимы спорт и позитивный настрой.

Ранее 5-tv.ru писал, почему кусать губы и щеки — это плохо.