Без смайликов: Ольга Орлова раскрыла внешность своей новорожденной дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка решалась на этот поступок очень долгое время. Как выглядит ее малышка?

Певица Ольга Орлова приоткрыла завесу тайны своей личной жизни: артистка выложила снимок лица своей двухмесячной дочери Анны. Фотографией она поделилась в своем личном блоге.

До этого артистка закрывала лицо ребенка смайликами. На новом снимке можно рассмотреть некоторые черты лица, правда, в профиль.

Малышка лежит в кроватке с огромным бантом и прикрыта милым одеялом с сердечками.

Дочь Ольги Орловой Анна. Instagram* / olgaorlova1311

Ольга Орлова родила малышку 6 февраля 2023 года. Девочку назвали Анной. Певица очень долго ждала этого момента и ее даже не пугали трудности, с которыми можно столкнуться во время и после беременности, несмотря на 45-летний возраст.

Тем не менее последствия были: у девушки разошлись ребра и выявили диастаз — расхождение мышц живота.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Ольга Орлова ответила на обвинения в рождении дочки «для галочки».

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