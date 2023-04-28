Главы Чехии и Словакии прибыли с визитом на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

Какова цель поездки сразу двух политиков в страну?

Лидеры Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова приехали с рабочим визитом на Украину. Об этом сообщает телеканал СТ24.

В материале отмечается, что глав государств сначала на авиатранспорте спецназа доставили в польский город Жешув, где они в сопровождении полицейского конвоя пересели на поезд и добрались до украинского города Немишаево.

Там гостей встретили бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и посол Чехии в Киеве Радек Матула.

В рамках поездки политики уже посетили город Бородянка, следующим пунктом назначения станет Буча. Также запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предположительно, визит президентов в страну рассчитан на один-два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Чехия планирует обучать украинских летчиков гражданской авиации.