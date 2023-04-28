Внезапный бум: жители Москвы могут услышать гром впервые за весну
Синоптики заявили о вероятной грозе в Москве 28 апреля
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Иногда погода бывает совсем непредсказуемой, поэтому желающим отведать шашлыка на природе придется поменять планы.
Впервые в эту весну москвичи могут услышать гром. В столице передают облачную погоду с дождями, грозами и ветром до 15 метров в секунду. Такая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
Сообщается, что в Москве с 09:00 до 21:00 будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Также жителей Московской области предупредили о грозах в этот период.
В том числе водителей призвали не ездить слишком быстро и не маневрировать на автомобилях очень резко. Важно, чтобы необходимая дистанция между транспортными средствами была соблюдена. Необходимые рекомендации дали и пешеходам — обходить деревья и неустойчивые постройки.
При этом максимальная температура в Москве повысится до +16 градусов. Ночью ожидается серьезное снижение — до +4 градусов. В Подмосковье ситуация немного другая: градус будет меняться от +11 до +16. Однако в восточной части региона может стать теплее до +20 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что погода в майские праздники может разочаровать москвичей.