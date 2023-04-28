Певица Михальчик заступилась за бывшего мужа Валерии после обвинений в тирании

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Спустя годы певица изменила отношение к продюсеру. А может просто решила не ворошить прошлое?

Участница «Фабрики звезд — 3» Юлия Михальчик заступилась за продюсера Александра Шульгина после обвинений телеведущей Яны Чуриковой в тирании и издевательствах. Певица с ним встречалась, но в один момент почувствовала грубое и агрессивное поведение. И рассталась. Спустя годы артистка решила, кажется, позабыть былые обиды и не вспоминать плохое.

«Я благодарна ему за все! За огромное количество песен, за труд в отношении меня, за желание помочь и сделать меня лучше в профессиональном плане. Поэтому Александру Валерьевичу только слова благодарности. До сих пор пою его песни, и у него нет ко мне никаких претензий», — ответила Михальчик в интервью StarHit.ru.

На вопрос, верит ли она словам певицы Валерии об издевательствах, насилии и рукоприкладстве со стороны Шульгина, артистка отвечать отказалась. Хотя еще в 2019 году осуждала коллегу за откровения. При этом параллельно сама же рассказывала о поведении бывшего.

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