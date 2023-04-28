Экологическое бедствие: еще один поезд с токсичным грузом сошел с рельсов в США
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В США два вагона сошедшего с рельсов поезда упали в реку Миссисипи
Фото, видео: 5-tv.ru
Несколько вагонов упали в реку Миссисипи. Пострадали четыре человека.
Новая железнодорожная авария в США обернулась экологическим бедствием — в штате Висконсин поезд сошел с рельсов. Два вагона упали в реку Миссисипи — один из крупнейших водных источников в стране.
Состав перевозил опасные материалы: в том числе краску и литиевые батареи. В результате крушения пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, а власти оценивают ущерб.