Путин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации: главное

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Российский лидер посетил столичный индустриальный парк Руднево, где недавно развернули производство современных отечественных дронов.

Развитие беспилотной авиации обсуждали на совещании с участием Владимира Путина в Москве. Глава государства посетил индустриальный парк Руднево, где на огромной площади развернуто производство современных отечественных дронов. Президент ознакомился с товарной линейкой и высоко оценил успехи промышленников, которым на фоне ухода западных компаний удалось на одной площадке наладить производство полного цикла — от корпуса до чипов и микросхем. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассмотрел все новинки.