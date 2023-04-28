Захарова резко ответила на заявление посла США о визах: «Вы как Бербок и Трасс?»
Мария Захарова поставила под сомнение знания посла США Линн Трейси в географии
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Американский дипломат Линн Трейси считает, что российские журналисты могли бы добраться за океан на заседание Совбеза ООН своим ходом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова язвительно прокомментировала заявление американского посла в Москве Линн Трейси. Последняя считает, что российские журналисты, поздно получившие визы для вылета на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке, могли бы добраться за океан и своим ходом.
«Линн, вы как Анналена Бербок и Лиз Трасс, что ли? Не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Черное и Балтийское — это разные моря? Либо просто нагло врете?» — обратилась к американскому дипломату Мария Захарова.
Не могли российские журналисты «полететь своим ходом», потому что прямых рейсов Москва — Нью-Йорк давно нет по сомнительной милости американских властей. А с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации.
В МИД РФ добавили, что выдавать визы уже после того, как срок вылета прошел, — один из любимых трюков американских властей.