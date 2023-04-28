ВСУ признали превосходство российской армии: «Не знаю, откуда столько»
NYT: ВСУ признали превосходство российской армии в оружии
Фото: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
Регулярные поставки западной техники не внушают оптимизма украинским боевикам.
Боевики ВСУ признают превосходство российской армии и вооружений, даже несмотря на регулярные поставки западной техники. Такой вывод сделали журналисты The New York Times, пообщавшись с украинскими военными на передовой.
Они высказали искреннее недоумение из-за численного превосходства российской армии в вооружении. И пожаловались, что из-за плотности огня многие из них не могут поменять занятые позиции.
«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», — признался националист по имени Павел.
При этом журналисты газеты не сомневаются, что скоро Украина предпримет попытку контрнаступления. Однако делают вывод, что западное оружие не гарантирует успеха.