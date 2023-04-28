Осталось несколько домов: огонь почти полностью уничтожил деревню под Курганом

Огонь почти полностью уничтожил деревню Логоушка под Курганом

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Кузьмин; 5-tv.ru

В результате масштабного пожара погибла женщина. Подробнее о ситуации рассказали местные жители.

Спасатели Курганской области в эти минуты сражаются с масштабными пожарами, которые вспыхнули сразу в нескольких районах.

Сначала горел лес и сухая трава, позже пламя перекинулось на деревни и дачные кооперативы. Погибла женщина. Огнем уничтожены десятки домов — 76 из чуть более чем 80.

Пламя вплотную подобралось к Кургану. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин узнал о ситуации от местных жителей. Смотрите подробности в репортаже.