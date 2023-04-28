Все в крови: Асмус вспомнила, как чуть не подставила костюмера

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Для актрисы роль в сериале «РАЙцентр» стала особенной. Но и для сотрудника съемочной группы та работа была особенной. Ведь она ей могли грозить проблемы с законом.

Актриса Кристина Асмус, сыгравшая в сериале «РАЙцентр» Милку Капитанову, вспомнила курьезный случай, из-за которого у одного из костюмеров могли возникнуть серьезные проблемы с законом. Как рассказала знаменитость, после рабочего дня она сняла юбку, которая, по задумке авторов, была окровавлена, и отдала костюмеру. Та решила забрать вещь домой и там уже постирать.

«Машину остановили сотрудники ДПС, попросили открыть багажник. Обнаружив там мой костюм в крови, собрались отправить костюмера в отделение. Как на беду, телефон ее разрядился, чтобы предъявить фото с площадки. Но ей как-то удалось заболтать и убедить сотрудников, что она киношница. В итоге отпустили», — рассказала Асмус на Московском международном кинофестивале (ММКФ), пишет vokrug.tv.

К слову, сериал получился с элементами детектива. Асмус там досталась роль обычной девушки, однако актриса убедила режиссера сделать героиню более дерзкой. По сюжету выпускники школы возвращаются через 20 лет на малую родину, чтобы вспомнить былые времена. Но начало оказывается не столь радостным — в местном пруду обнаруживают ржавую машину, а в ней труп с таинственным синим камнем, который оказывается метеоритом. По ходу сериала выясняется, что все выпускники так или иначе были причастны к загадочной истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой неприятный инцидент случился с Кристиной Асмус на съемочной площадке.