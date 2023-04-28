Не придется маяться: первая рабочая неделя мая будет четырехдневной

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Вторая же майская неделя порадует жителей страны и вовсе трехдневной рабочей неделей.

Первая рабочая неделя для россиян будет четырехдневной — с 2 по 5 мая. Это связано с Праздником весны и труда, который отмечают 1 мая. Он выпадает на понедельник, который станет нерабочим.

После этого — с 6 по 9 мая — россиян вновь ожидают выходные из-за празднования Дня Победы. На работу выходить нужно 10 мая. И эта неделя окажется короче предыдущей — всего три дня. При этом те, кто пожелает выйти на работу в праздничные дни, имеют право на двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул.

Вместе с тем в Роструде напомнили, что праздничные нерабочие дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работников, получающих оклад. Если же оклад не установлен, за работу в праздничные дни выплачивается денежное вознаграждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам позволят жарить шашлыки в парках на майские, но с одним нюансом.