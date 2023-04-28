Жена Никиты Михалкова рассказала, какой фильм ей больше всего понравился на ММКФ

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Татьяна Евгеньевна порадовалась, что ее младшей дочери Надежде удалось сняться в картине, высоко оцененной критиками.

Жена российского режиссера Никиты Михалкова рассказала, какой фильм ей больше всего понравился из числа увиденных на 45-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Комментарий 5-tv.ru Татьяна Евгеньевна дала на красной дорожке в день его закрытия.

«Прекрасно, что фестиваль состоялся — 45-й! Прекрасно, что показывают российские фильмы, зарубежные фильмы — Европа, Азия. Больше всего мне понравился „Брайтон 4“, где играла Надя. Это фильм производства России, Америки и Монако. Он получил три приза на фестивале в Нью-Йорке. Председателем жюри был Роберт де Ниро», — рассказала Татьяна Михалкова.

Надежда Михалкова сыграла в фильме грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» русскую девушку Лену. Она живет в США рядом с другими постсоветскими эмигрантами — грузинами, русскими, узбеками и казахами. Все они стараются сохранять видимость той жизни, к которой привыкли на родине. Татьяну Михалкову очень впечатлил необычный подход к демонстрации СССР.

«Я его не видела, он был снят пять лет тому назад. В общем-то, сейчас его, наверное, в первый раз видели наши зрители. Внеконкурсная программа. Прекрасный фильм. Я рада за Надю», — подытожила Татьяна Евгеньевна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Никита Михалков предрек трагическую судьбу бежавшим из России звездам во время открытия 45-го ММКФ.