Потеплел к Хилари: Дональд Трамп передал звание «продажного» Джо Байдену

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После передачи звания экс-президент США отметил — впереди гражданам страны придется выбрать между силой и слабостью, безопасностью и анархией, подчеркивая — он выше Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп больше не будет называть экс-госсекретаря Хилари Клинтон продажной, потому что этим термином он решил наградить действующего главу государства Джо Байдена.

«Даю ей новое имя, может быть, „милая Хилари“ или „красивая Хилари“. Но я отзываю имя „продажная“, чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена», — заявил Трамп на митинге сторонников в Нью-Гэмпшире.

Политик отметил, что после его слов Клинтон, вероятней всего, воодушевится, обрадуется и отметит случившееся. А Байден по-настоящему заслужил это звание. Кроме того, Трамп акцентировал внимание и на том, что американцам в следующем году предстоит на президентских выборах определиться, они за силу или слабость, безопасность и анархию, мир и конфликт, процветание или катастрофу. Подобными противопоставлениями он сравнивал себя и Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как попытки посадить Дональда Трампа лишь помогают его предвыборной кампании.