Помирившийся с женой Джиган показал подарок на ее 35-летие

Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

Судя по всему, готовиться к важному дню рэпер стал задолго до примирения с Оксаной Самойловой.

Рэпер Джиган показал, что именно он решил подарить жене Оксане Самойловой, с которой несколько месяцев находился в ссоре. В социальной сети артист опубликовал снимок с десятками букетов огромных роскошных роз.

Купленные Джиганом букеты для жены уместились только в коридоре дома. Instagram* / iamgeegun

«Люблю больше жизни! С днем рождения, роднуля», — написал знаменитость, обратившись к супруге.

Возможно, таким количеством роз Джиган решил восполнить отсутствие подарков на предыдущие праздники — День всех влюбленных и Международный женский день. Ведь с 14 февраля как раз и поползли слухи о разладе в звездной семье. Тогда праздник прошел тихо и спокойно, хотя обычно Самойлова и Джиган отмечают его масштабно. После долгого молчания блогер сообщила, что наступил тяжелый период, однако о причинах она умолчала. Джиган даже съехал из особняка и стал жить отдельно.

Многие предполагали, что причиной ссоры вновь стало увлечение Джигана запрещенными веществами. Но о ней супруги так и решили умолчать, сообщив на днях о воссоединении. При этом аналогичный кризис пара уже переживала. После рождения сына Джиган на радостях ушел в загул. Тогда он долго вымаливал прощение у жены, и она поверила ему.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Оксана Самойлова довела до слез трехлетнего сына.

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