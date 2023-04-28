Чудеса акробатики: красноярец на полном ходу вылез из окна «Газели» из-за стеклоочистителя

Житель Красноярска на полном ходу вылез из окна «Газели» из-за стеклоочистителя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Deutzmann Sport- und Pressefoto; 5-tv.ru

Пассажиры и сотрудники ГИБДД не оценили ловкости мужчины. Факт нарушения подтвердили благодаря камере и начали проверку.

Чудеса ловкости и акробатики продемонстрировал пассажир «Газели» в Красноярске. На полном ходу он вылез в окно, чтобы поправить стеклоочиститель.

Трюк доморощенного каскадера оценили не все. По камерам видеонаблюдения сотрудники ГИБДД увидели, что нарушителей на самом деле двое.

Оказалось, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Оба будут оштрафованы.