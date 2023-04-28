Дверь в лето: стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

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Наплыва туристов ждут по обе стороны Керченского пролива. Но как много граждан РФ поедут в другие регионы и страны?

Туроператоры рассказали, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники. Впервые за многие годы внутренний отдых возглавил рейтинг популярности.

Наплыва отдыхающих ждут по обе стороны Керченского пролива. Это Крым и Краснодарский край. Причем если в Сочи отдых вам не по карману, в других городах на побережье цены доступнее и даже снизились по сравнению с прошлым годом.

А вот Петербург и Москва подорожали примерно на 10-15%, но даже это не отпугнуло сотни тысяч россиян, многие из которых собираются посетить оба города.

Больше полумиллиона наших сограждан купили билеты за границу. Турция — по-прежнему главная точка притяжения. Причем впервые за три года — в это время туда появились горящие путевки.

Далее идут Египет и Арабские Эмираты. А традиционно любимый у россиян Таиланд останется немного обделенным, потому что майских праздников маловато для визита в эту страну. Обычно туда летают минимум на пару недель.