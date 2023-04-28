«Есть разница»: Шахназаров призвал не вырезать из кино осудивших Россию звезд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Знаменитый режиссер привел интересный пример, чтобы аргументировать свою позицию.

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что не поддерживает идею удаления из фильмов сцен с участием осудивших Россию актеров и спешно сбежавших из страны. Об этом кинематографист заявил в комментарии 5-tv.ru.

«Есть разница между теми, кто (сбежал из страны. — Прим. ред.). Быть ли им в кино? Почему нет? Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Что, вырезать и испортить картину? Я не считаю это правильным», — объяснил режиссер на закрытии 45-го Международного московского кинофестиваля (ММКФ).

Карен Шахназаров добавил, что гражданская позиция должна быть у каждого человека. Даже если она заключается в осуждении своей родины — это не повод избавляться от плодов его творчества. В этом контексте кинематографист привел интересный пример.

«Кнут Гамсон, знаете такого писателя? Вы слышали, молодые? Надо читать! Кнут Гамсон — выдающийся норвежский писатель. Был осужден после 1945 года за сотрудничество с нацизмом. Но его книги издаются, надо сказать. Потому что его книги — совсем другие, чем его личная была позиция. И я это принимаю. Сам читаю его книги. Поэтому я считаю это (личная позиция актера. — Прим. ред.) не должно служить поводом портить хорошую картину», — подытожил режиссер.

В финале церемонии закрытия 45-го ММКФ Карен Шахназаров получил почетный приз за вклад в мировой кинематограф. В своей речи он сказал, что в его молодости этот кинофестиваль открывал для советских граждан фильмы великих режиссеров — Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони и многих других. ММКФ и сегодня остается важным событием в мире кинематографа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Карен Шахназаров с сомнением относится к термину «патриотическое кино».