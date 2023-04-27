Фото, видео: 5-tv.ru

Перед задержанием королева марафонов должна была лететь в Казахстан, но резко изменила планы.

Водителя элитного автомобиля Maybach, который помогал блогеру Елене Блиновской уехать из России в Белоруссию перед задержанием, доставили на допрос в отделение Следственного комитета РФ. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах виден дорогой автомобиль черного цвета, который стоит рядом с отделением СК. По информации 5-tv.ru, он принадлежит компании, которую Елена Блиновская могла использовать для вывода денег.

Так называемую королеву марафонов задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией. С ней были еще двое мужчин — они тоже задержаны. По версии следствия, Елена Блиновская задолжала государству почти миллиард рублей налогов.

Возможно, она узнала о задержании заранее и пыталась скрыться. На это указывает, что знаменитость резко передумала лететь в Казахстан и направилась на автомобиле в сторону Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий звездного адвоката Сергея Жорина о том, какое наказание может грозить Елене Блиновской.