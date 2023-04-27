Россия обогнала Индию и США по производству удобрений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Brunno Covello; 5-tv.ru

За десять лет показатели удалось увеличить на 40%. Обгоняет Россию только Китай.

Антироссийские санкции ударили не только по Западу, но и по развивающимся странам. Об этом сегодня Владимир Путин говорил с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

Именно в развивающиеся страны было направлено 70% нашего экспорта минеральных удобрений. Президент также отметил, что во многом благодаря развитию этой отрасли наша страна получает рекордные урожаи.

«За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%. Стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя всеми основными видами удобрений», — сказал Владимир Путин.

«Как вы правильно сказали, мы являемся сегодня лидером и гарантом не только продовольственной безопасности Российской Федерации, но и продовольственной безопасности мира. За последние десять лет мы нарастили производство на 40% — до 55 миллионов тонн — всех видов удобрений. Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве. Сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая. Это действительно огромное достижение», — отметил Андрей Гурьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны «Большой семерки» попросили Россию продлить зерновую сделку.