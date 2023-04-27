Четверо детей подорвались на мине в Донецке

Фото: Тришин Николай / ТАСС

Несовершеннолетних экстренно госпитализировали.

Дети подорвались на мине в Донецке. Как сообщил источник 5-tv.ru, речь идет о четырех несовершеннолетних.

Согласно последним данным, все подростки были экстренно госпитализированы. Двое детей, предварительно, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще двоих считается средним.

Подробности уточняются.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.