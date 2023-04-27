Задержана беременная жена офицера, отравившая 13 друзей цианидом ради денег

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«Орудие убийства» было найдено в доме женщины после очередной странной смерти.

Правоохранительные органы задержали беременную жену старшего офицера полиции Таиланда по подозрению в отравлении, по меньшей мере, 13 друзей цианидом. Уточняется, что 35-летняя Сарарат стремилась избавиться от близких, чтобы завладеть их деньгами и украшениями. Информация об этом появились на сайте New Straits Times.

Жительница Таиланда устраняла друзей на протяжении нескольких лет. По предварительным данными, 13 смертей связывают с ее деяниями. 14 жертве удалось выжить, так как организм не принял отравленную еду вовремя выдал ее обратно. У фигурантки диагностированы проблемы с психикой. Все обвинения она отрицает.

Полиция начала подозревать Сарарат после смерти одной из ее предположительных жертв в середине апреля. Тогда женщина вместе со своей подругой отправилась на берег реки для совершения буддийского ритуала, однако приятельница неожиданно потерла сознание и скончалась. Судмедэксперты нашли в крови погибшей цианид. В ходе следственных действий вещество было обнаружено в доме Сарарат.

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