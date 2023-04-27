Около 300 турецких студентов обучили в вузах РФ в рамках проекта «Аккую»

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Когда молодежь отправится на атомный объект и какие задачи предстоит решать?

На турецкую атомную станцию «Аккую», которую построили российские специалисты, сегодня загрузили ядерное топливо. То есть объект официально обрел атомный статус. За этим событием внимательно следят в Петербургском Политехе. Ведь там учатся студенты из Турции, которые совсем скоро будут работать с мирным атомом на «Аккую».

Сначала молодые люди прошли тщательный отбор у себя на родине, а теперь освоили русский язык — именно он будет «рабочим» на новой АЭС. Корреспондент «Известий» Василий Михеев встретился с будущими энергетиками.