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Такими действиями человек может пытаться себя успокоить.

Многие люди по-разному выражают свое эмоциональное состояние: кто-то поет, кто-то бьет посуду, а кто-то кусает губы и щеки. Однако, о чем именно говорит такая привычка и можно ли назвать ее нормой, рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в интервью aif.ru.

В клинической и поведенческой психологии к такому поведению есть термин «парафункциональная оральная активность». Когда человек начинает делать такие движения, то стоит обратить внимание на его эмоциональное состояние. Ведь это самоуспокоительный прием, который случается при каких-то внутренних переживаниях.

Почему же именно щеки и губы? Этот участок считается первым в организме и нервной системе человека, поэтому тесно связан с психологическими состояниями.

Когда кусают губы и щеки?

Люди могут кусать губы и щеки просто так — в этом случае говорят о самоповреждающем поведении. То есть таким способом человек пытается внутреннюю боль переключить на физическую. К такой манипуляции люди прибегают, когда злятся, им плохо, когда день был насыщен негативными эмоциями. Они понимают, что таком образом вредят себе, но ничего сделать с этим не могут.

Есть и такие случаи, когда люди кусают себя неосознанно. Причем могут не просто делать закуси, но чуть ли не есть и губы, и щеки, вплоть до появления язв. В такие моменты люди что-то теребят и даже не замечают, когда у них начинает идти кровь, они обращают внимание, что что-то случилось только после появления дискомфорта в области рта.

Такое поведение лежит в структуре спектра тревожных расстройств в качестве противотревожного эффекта. Такие действия могут свидетельствовать о проявлении оппозиционного расстройства личности, в котором человек настроен враждебно, завистливо и довольно агрессивно. Таким образом люди пытаются отделить себя от чего-то.

Исследования показывают, что люди, кусающие губы или щеки, имеют внешние признаки неустойчивого психологического настроения, для которого характерны гиперемические высыпания в области шеи, а также отмечаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Такие люди часто грызут ногти и сдавливают зубы.

Почему это не норма?

Когда люди кусают губы и щеки, это не считается нормальным, скорее, это надо расценивать как индикатор поведения, который указывает, что в состоянии человека произошли потрясения.

В таком случае в идеале надо обращаться к специалисту, чтобы найти причину и разобраться с ситуацией. Без этого решить ее будет сложно. Важно осознавать, что такая привычка вредит здоровью, поэтому игнорировать ее нельзя.

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