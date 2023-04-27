Генерал Росгвардии Золотов совершил рабочую поездку в Астраханскую область

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Глава ведомства поздравил региональных руководителей с открытием нового административного здания.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и главнокомандующий Росгвардией Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Астраханскую область. В рамках визита деятель принял участие в мероприятиях, приуроченных вводу в эксплуатацию нового административного здания Управления Росгвардии по Астраханской области, сообщили в пресс-службе федерального органа.

Золотов в сопровождении губернатора региона Игоря Бабушкина, начальника управления Росгвардии по Астраханской области Андрея Кука и руководителей других местных структур разрезали красную ленточку на здании и пообщались с личным составов регионального органа ведомства. Глава Росгвардии поздравил присутствующих с открытием новых рабочих помещений и осмотрел объекты комплекса, в том числе, кабинеты.

Директор ведомства подчеркнул, что на общую силу страны во многом влияет состояние субъектов. По его словам, сегодня перспективная в аграрном и промышленном плане Астраханская область вносит огромный вклад в экономическое и оборонное развитие РФ.

«Важнейшим условием эффективной реализации программ экономического развития является соразмерное укрепление региональных сил правопорядка и безопасности, повышение их функциональных возможностей и боевой готовности», — сообщил глава ведомства.

Золотов добавил, что одной из главных задач региона остается борьба с браконьерством и незаконной добычей ресурсов. Он считает, что открытое здание астраханского Управления позволит решить имеющиеся проблемы, а также повысить уровень обслуживания населения государственными инстанциями.

Ученики мероприятия также осмотрели новое офисное помещение подразделения национальной гвардии, где используются самые передовые технологии в вопросам оборота оружия. Также, отметил Золотов, Росгвардия реализует комплекс мер по модернизации и обновлению ведомственного автопарка. Он заявил о передаче областному управлению 11 служебных автомобилей.

В завершение рабочей поездки Золотов поблагодарил региональные власти за активное участие в решении вопросов материально-технического обеспечения войск и поддержку в осуществлении идей ведомства. С момента начала работы Управления ведомства в Астраханской области из незаконного оборота было изъято порядка девяти тонн рыбы редких видов и более 30 килограммов лососевой икры и семь тысяч метров сетей и незаконных орудий лова.