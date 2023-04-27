Президент Турции Эрдоган поблагодарил Россию за строительство АЭС «Аккую»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Турецкая станция строилась в сотрудничестве с российской госкорпорацией «Росатом».

Главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поучаствовали в церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую», расположенную на средиземноморском побережье. Все проходило в онлайн-формате.

Топливо было завезено на площадку станции и помещено в специальное хранилище 27 апреля, как и планировалось ранее. Для Анкары запуск ядерного объекта «Аккую» стал значимым событием, ведь благодаря сооружению в стране появилась атомная энергетика.

Станция способна обеспечить электричеством порядка 15 миллионов людей. Отмечается, что ее открытие на десять лет раньше могло бы помочь Турции сэкономить около 14 миллиардов долларов.

Прямая трансляция церемонии открытия АЭС «Аккую» с участием Путина и Эрдогана

В развитие объекта были вовлечены около 100 турецких компаний. АЭС строилась на протяжении пяти лет в сотрудничестве с российской государственной корпорацией «Росатом». Бетон под первый блок был залит весной 2018 года, под второй — летом 2020-го, и уже в марте 2021 года был возведен третий. Объект оброс целым городом с дорогами, домами, отелями и ресторанами. Порядка 30 тысяч специалистов атомной энергетики будут осуществлять свою работу на станции.

Прямую трансляцию церемонии открытия АЭС «Аккую» с участием Путина и Эрдогана можно посмотреть тут.