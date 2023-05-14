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На телевизионных экранах зрители могли наблюдать не просто за песенным конкурсом, а за реальной жизнью самих участников.

Участники «Фабрики звезд» украдкой проносили алкоголь на съемочную площадку. Воспоминаниями о фабричной жизни поделился Роман Архипов на гала-концерте в честь 20-летия музыкального реалити-шоу.

«У нас там такое творилось! Вы что! Это первый месяц мы всего боялись, а потом мы нашли способы, как проносить алкоголь внутрь», — поделился Архипов.

По словам экс-солиста группы «Челси», в приобретении алкоголя участникам реалити-шоу помогали в том числе знакомства за кадром. Однажды им незаметно удалось достать спиртное на русскую народную вечеринку, которую они отмечали в рамках проекта.

«И где-то с середины этого шоу маленького, съемочная группа поняла, что мы просто пьяные», — смеется Архипов.

Ранее 5-tv.ru писал, как Роман Архипов чувствует себя в семейном статусе.