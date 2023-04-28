Хочу, но не могу: почему влюбленные люди постоянно сходятся и расходятся

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Качели в отношениях порой могут превратиться в настоящий аттракцион, который, к сожалению, дарит не только веселые эмоции.

Некоторые пары попадают в странный цикл отношений — постоянно сходятся, расходятся и так по кругу. Несмотря на повторяющиеся драмы и ссоры, они будто не могут опустить друг друга и, возвращаясь назад, продолжают кататься на незамысловатых эмоциональных качелях. Примеры таких парочек встречаются как среди простых людей, так и среди звезд, которые тем самым превращают свою личную жизнь в шоу, за которым следят миллионы зрителей.

Сексолог Евгений Кульгавчук в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, чем мотивирована игра в «любит — не любит» у взрослых, как она сказывается на отношениях и к каким интимным проблемам может привести.

Эксперт предложил отталкиваться от типажа потенциального любителя аттракционов в отношениях. По его словам, творческие люди чаще руководствуются чувствами — легко увлекаются, быстро влюбляются и также быстро разочаровываются, ведь не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг.

«Соблазнов тоже порой у них больше, особенно если у них есть поклонники и поклонницы, гастроли, восхищения, и более широкие возможности. Кроме этого, все это может дополняться алкоголем, или иными „методами создания параллельной реальности“. И как известно, чем больше искушений, тем сложнее от них удержаться», — прокомментировал Кульгавчук.

Некоторым людям, добавил сексолог, скучная, спокойная и стабильная жизнь пресна и неинтересна, поэтому концерты со сцены они переносят в отношения. В случае с медийными людьми каждый резкий поворот на любовном фронте становится успешным пиар-ходом, из раза в раз запускающим «порочный круг».

«Некоторые звезды могут жить и дружно, но поскольку публика просит драмы, то учатся давать и такие концерты. Если пара играет концерт на публику, порой тихо вместе смеясь, и воспринимая это, как их секрет и театральный дуэт, то это может в чем-то иногда и улучшать их отношения. Если же заигрываются, то конечно, возможны и проблемы и ревность, и тогда демоверсия может перерасти в настоящую драму», — считает эксперт.

Однако, предупреждает сексолог, регулярное движение этих пресловутых качелей может нанести серьезный эмоциональный ущерб не только взрослым, но их детям. Все потому что каждое новое воссоединение не всегда проходит гладко. Зачастую остается неприятное послевкусие — могут обостряться ревность, сравнения и обиды, а примирительные цветы и конфеты не решают проблему, а лишь создают видимость избавления от конфликта.

«В этом случае необходим курс семейной психотерапии, ведь если причина предыдущего кризиса не проработана и не устранена, то эти „грабли“ будут по плану впереди», — добавил Кульгавчук.

В заключение врач отметил, что родителям не стоит забывать, что их отношения являются неким рекламных роликом семейных ценностей, с которого дети берут пример. По его словам, наблюдение за ненадежными родителями буквально выбивает фундамент из-под ног и увеличивает риск того, что человек в будущем не сможет строить длительные, глубокие и эмоциональные отношения.

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