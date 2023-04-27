«Бег по кругу»: политолог прокомментировал угрозы Байдена в сторону КНДР

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Американский лидер пообещал падение нынешнего режима в КНДР. Эксперты считают, что это заявление он сделал на фоне готовящихся переговоров с Северной Кореей.

Недавно президент США Джо Байден сделал заявление о том, что Вашингтон намерен сменить режим в Северной Корее, если произойдет ядерный удар со стороны Пхеньяна. Это заявление не имеет под собой никаких оснований, считает доктор политических наук Алексей Фененко. Об этом он сообщил «Известиям».

Политолог напомнил, что предыдущие президенты Америки уже высказывались в подобном ключе. В 1994 и 1997 годах похожую угрозу слышали от Билла Клинтона и от Буша-младшего — в 2003-м. Не мог не отличиться и Обама, который заявлял, что, если КНДР пойдет на применение ядерного оружия, тогда США оставят за собой право на ее разоружение.

«Так что ничего нового здесь нет. Это своего рода бег по кругу», — отмечает Фененко.

Такое заявление Байден мог сделать на фоне готовящихся переговоров с властями Северной Кореи. Но такие резкие высказывания лишь оправдывают американское военное присутствие в Японии и Южной Корее, считает политолог.

Ведь если бы не было КНДР, то США было бы бессмысленно держать военные базы в Южной Корее и Японии. А Северная Корея им в этом очень помогает, ведь является непосредственной военной угрозой.

На днях Джо Байден и Юн Сок ель договорились подписать Вашингтонскую декларацию по сдерживанию сил КНДР. Президент США уверял, что Америка не намерена размещать на территории полуострова американское ядерное оружие. Однако, если произойдет атака на Штаты и их союзников, всему режиму Северной Кореи придет конец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден случайно показал всем шпаргалку с заранее написанными вопросами журналистов.