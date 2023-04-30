Люся Чеботина об ожиданиях от Киркорова: «Поможет мне переродиться в королеву»

Певица Чеботина призналась в надежде переродиться в королеву с помощью Киркорова

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Исполнительница откровенно рассказала, как король российской поп-эстрады повлиял на ее жизнь.

Люся Чеботина назвала Филиппа Киркоровым кармическим человеком. О роли поп-короля в ее жизни певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами шоу «Авторадио. 30 лет. Классика», которое прошло в «Крокус Сити Холле».

«Мне кажется, Филипп — это кармический человек, который действительно встречается в жизни девочек в их самые тяжелые моменты. Возможно, у кого-то это личная жизнь, у кого-то — карьера», — поделилась своим мнением Чеботина.

Певица рассчитывает, что дуэт с королем поп-эстрады сделает ее «глобально сильнее» и поможет «переродиться в ту самую королеву».

«Очень часто меня называли принцессой Монако. Теперь я могу сказать, действительно, что я человек, который относится к разным трудностям в жизни с высоко поднятой головой. И прохожу их с достоинством, а не вытирая слезы, как это было раньше», — отметила артистка.

Ранее состоялся релиз песни «Королева», которую дуэтом поют Люся Чеботина и Филипп Киркоров. Композиция повествует о том, как сложно девушкам встретить настоящего мужчину.

«Рыцарей на белом коне много, а вот толку ноль. И что из принцессы королеву может сделать лишь король», — объясняла артистка посыл песни, которую написала сама.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Люся Чеботина прокомментировала слухи о якобы невыносимом и крутом нраве короля отечественной эстрады.